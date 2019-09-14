شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن مؤتمرات الشباب، خلال مشاركته، في المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

واستعرض الفيلم تاريخ مؤتمرات الشباب، منذ انطلاقها في عام 2016، والذي يتيح الفرصة للشباب للمشاركة بآرائهم وطموحاتهم، وانعقادها في محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان، حث أثمرت عن العديد من المبادرات التي استهدفت تمكين الشباب، أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تشهد تخريج دفعات متلاحقة من القيادات الشبابية والتنفيذية، وفق برامج تدريبية على أعلى مستوى.

كما شهدت نسخ مؤتمرات الشباب السابقة أيضًا، الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي؛ لتأهيل الشباب إلى مواقع تنفيذية في الحكومة والمحافظات، كان من بينهم معاونو ومساعدو ونواب وزراء ومحافظين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي يستمر ليوم واحد، بحضور 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة، ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة التي تتضمن أهم التحديات التي تواجه الدولة وذلك في 3 جلسات على مدار اليوم.

وتتناول الجلسة الأولى محور تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ويجرى فيها استعراض تطور الإرهاب وتناميه في المنطقة وتأثيره على مصر والعالم بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها مصر.

يعقبها الجلسة الثانية بعنوان "تأثير نشر الشائعات في ظل حروب الجيل الرابِع على الفرد والمجتمع"، وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الثالثة تحت عنون "اسأل الرئيس"، والتي من خلالها يجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسئلة المواطنين.