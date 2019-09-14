إصابة 11 شخصا في 3 حوادث سير بطرق بني سويف

أصيب 11 شخصا في 3 حوادث سير متفرقة بطرق بني سويف الزراعية والصحراوية، اليوم السبت، ونقلوا لمستشفى بني سويف الجامعي والمستشفى العام لتلقي العلاج.

وقع الحادث الأول بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى، بالقرب من محور عدلي منصور أمام قرية رياض باشا مركز بني سويف، إثر تصادم سيارة أجرة تاكسي برصيف الطريق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم: "إسلام محمد عبد المنعم، 32 سنة، مقيم حلوان، عامل رخام، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وعادل سمير عزيز، 26 سنة، مقيم بني سويف، سائق التاكسي مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر، ومنار عطيه سيد، 18 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وفاطمة عطية سيد، 20 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ونقلوا لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

الحادث الثاني وقع إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بني سويف المنيا، جنوب نفق سنور، وأسفر عن إصابة ربة منزل و3 من أطفالها، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب السيارة رقم"6473 ع.ل.ط" ملاكي جنوب نفق سنور بنحو 7 كيلوا متر، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف لمكان الحادث.

وتبين أن المصابين هم: "دعاء بهاء الدين محمد، 35 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وأبنائها، جنى 14 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومعاز 8 أعوام، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ونيجار 10 أعوام، ومصابة بجروح وكدمات متفرقة، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، وتبين أن المصابين يقيمون بمدينة طنطا.

فيما وقع الحادث الثالث إثر انقلاب سيارة ملاكي "رقم 4951 ن.و.د" على الطريق الصحراوي الشرقي "بني سويف-المنيا" جنوب نفق سنور، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم: "حنان سعد شفيق، 40 سنة، مقيمة أبو قرقاص المنيا، مصابة اشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومنيرة مدكور محمد، 22 سنة، مقيمة أبو قرقاص المنيا، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف مدكور محمد، 24 سنة، ورفض النقل بواسطة سيارات الإسعاف، ونقلوا للمستشفى العام لتلقي العلاج.