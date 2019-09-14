الصين تعارض بشدة انتهاك سفينة حربية أمريكية مياهها الإقليمية

أعربت الصين عن معارضتها القوية لانتهاك سفينة حربية أمريكية المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر "شيشا" في "بحر الصين الجنوبي" اليوم، مؤكدة أنّها ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني.

وقال المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني الكولونيل لي هوامين في تصريح، إنّ الصين أرسلت سفينة وطائرة عسكرية للتعرف على السفينة الحربية الأمريكية "واين إي ماير"، وحذرتها وطلبت منها مغادرة المنطقة بعد انتهاك المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا دون تصريح من الحكومة الصينية.

وأضاف هوامين أنّ "الصين تمتلك سيادة لا جدال فيها على جزر شيشا ومياهها المجاورة، وأنّ الولايات المتحدة هددت لفترة طويلة سيادة الصين في بحر الصين الجنوبي تحت اسم حرية الملاحة، ما يعكس افتقارها إلى الإخلاص في الحفاظ على السلام الدولي والاستقرار الأمني الإقليمي، مشيرا إلى أنّ "جيش التحرير الشعبي" الصيني سيظل في حالة تأهب قصوى ويتخذ الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية والأمن وحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".