أصيب 4 أشخاص، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، خلال زفة فرح.

تلقى اللواء جمال القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بدائرة المركز.

وتبين انقلاب سيارة بترعة ساحل سليم أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة "مي أحمد حميدة 22 سنة، مقيمة بقرية كنيسة الضهرية، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى إيتاي البارود، وهاني مصطفى عمارة، 26 سنة، وتم نقلة للعناية المركزة بمستشفى كفر الزيات، ومحمد خالد صلاح 30 سنة، وتم نقله لمستشفى كفر الزيات لتلقي العلاج، وهند معوض 35 سنة، وتم نقلها لمستشفى آيتاي البارود العام لتلقي العلاج".

حرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.