قررت نيابة بلبيس حبس اثنين من مرتكبي واقعة خطف سائق نقل لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا يفيد بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي باختطاف "سائق نقل - مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس" من منزله على إثر خلافات مالية بينه وبين "تاجر مواد بناء".

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وهم "تاجر مواد البناء، 7 عاطلين" جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وقيام التاجر باحتجاز المجني عليه بنطاق أمن الإسماعيلية، ثم قيامه بإطلاق سراحه عقب اقتياده لمكان غير معلوم وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعي بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية أسفرت عن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما "عدد 2 بندقية آلية -13 طلقة نارية من ذات العيار"، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لذات الخلافات باستخدام الأسلحة المضبوطة وسيارتين ملاكي، وتم بإرشادهما ضبط إحدى السيارتين "ملك أحدهم"، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والسيارة الأخرى.