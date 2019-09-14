قالت سلوى الهرش أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، حفيدة المجاهد السيناوي سالم الهرش، والتي حاولت توجيه كلمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بالمؤتمر الثامن للشباب، إنَّها كانت تريد أن تنقل رسالة للرئيس تؤكّد فيها دعم القيائل المصرية رجالًا ونساءً في الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب، ودعم كل القبائل المصرية والعربية للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي.

سلوى الهرش: حملات التحريض والشائعات لن تنال من مصر أو رئيسها

وأضافت سلوى، في تصريحات لـ"الوطن" على هامش مؤتمر الشباب بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة: "كنت عايزة أقوله إحنا معاك، وكلنا في ضهرك وجنبك ونثق فيك ونثق في جيشنا المصري العظيم"، مبنية أنَّ الرئيس السيسي قام بدور عظيم لا ينساه التاريخ منذ 30 يونيو 2013، مشيرة إلى أنَّه رئيس الجمهورية يستمر في أداء هذا الدور حتى الآن.

وأكملت أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية: "كلنا عارفين الجميل الذي قام به السيسي، ونشكره وندعمه ونساند جيشنا في معركة الإرهاب ومعركة التنمية"، مؤكّدة أنَّ الشائعات وحملات التحريض لن تنال من مصر ولا رئيسها ولا جيشها أبدًا".

كان الرئيس السيسي قال خلال حديثه في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إنَّ ما جرى إنجازه خلال آخر 5 سنوات لا يحسب لشخص أو لحكومة، متابعًا: "ده إنجاز لأمة.. أمة صدقت".

وخلال كلمة الرئيس السيسي، حاولت سلوى الهرش حفيدة سالم الهرش شيخ مشايخ سيناء مقاطعته، ليصر على استكمال حديثه، قائلًا: "يا فندم لو سمحتي".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.