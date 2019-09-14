قالت الدكتورة أماني حنفي عميدة كلية التربية جامعة عين شمس، إن الكلية أنهت استعدادتها للعام الدراسي الجديد على أكمل وجه، من خلال إجراء الصيانة الشاملة لجميع منشآت الكلية، مشيرة إلى أنه سيجرى تحليل فيروس "سي" للطلبة الجدد بناء على توجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني.

وأضافت حنفي، لـ"الوطن"، أنه جرى وضع عدد من الإرشادات للطلاب الملتحقين بالأقسام المختلفة التي تناسبهم، موضحة انها يوجد 3 أقسام بالكلية، مشيرة إلى أن الاقسام هي "قسم الإعلام، وقسم الاقتصاد المنزلي، وقسم التكنولوجيا والتعليم".

وأكدت أن هناك خطة بمشاركة طلاب الاتحاد يوميا لاستقبال الطلاب الجدد؛ لإرشادهم عن أماكن التقديم والمدرجات.