قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من وجود مناعة داخلية للدول لمواجهة الإرهاب والتنظيمات المسلحة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الثامن للشباب: "تصور لو الإرهاب وسع من استخدامه، والدولة المناعة بتاعتها غير قادرة على مجابهته، ساعتها لو 1000 واحد هيعملوا مشاكل في الدولة لأنهم متسللين ومتخفيين".

وتابع: "طريقتهم مختلفة وبيعتمدوا على التستر والتسلل ومفيش مجابهة مباشرة، فيه ربع مليون إرهابي وقريبين مننا جدا في سوريا".

واستطرد: "قلت من 5 سنين إن المقاتلين الأجانب بعد متخلص مهمتهم هيروحوا فين، والناس اندهشت من السؤال وشفناه في أفغانستان والناس تنبهت للخطر وبقت الدول، عندها القوانين والإعلام وتشرعن أي إجراء هي عايزاه".

وأوضح أن العمليات الإرهابية تزداد والدول التي تستهدف في إفريقيا تزداد هي الأخرى وكذلك استهداف السودان وليبيا.

وتابع: "المشكلة عندي إننا كمصريين نبقى إيد واحدة والباقي هيدفع تمنه الجيش والشرطة، وهما اللي هيتلقوا الضربة وهما اللي هيدفعوا حياتهم ودمهم تمن".

وأكد: "الجيش والشرطة ولاد كل أسرة مصرية، مصر بتدافع عن نفسها بجيشها وشعبها".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".