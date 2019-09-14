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علي جمعة يعلق على استخدام "خاتم التسبيح": كأنه مباراة كرة

علي جمعة يعلق على استخدام "خاتم التسبيح": كأنه مباراة كرة

السيسي يتحدث عن الثورة في السودان: أي اضطراب له تأثير إيجابي وسلبي

السيسي يتحدث عن الثورة في السودان: أي اضطراب له تأثير إيجابي وسلبي

تسبب في مصرع وإصابة 18 فتاة.. المشدد 10 سنوات لسائق مدمن بالبحيرة

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السيسي معاتبا وزير الأوقاف: أهل الدين مش حاسين.. إحنا متأخرين قرون كتير

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محور رئيسي بالمؤتمر الثامن.. كيف تطرقت ملتقيات الشباب السابقة للإرهاب؟

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"الإرهاب" على طاولة النقاش.. تفاصيل أولى جلسات المؤتمر الثامن للشباب

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"عشماوي والإخوان".. تاريخ الدم والإرهاب في فيلم تسجيلي بمؤتمر الشباب

كيف تصنع شائعة؟.. خبراء يفضحون أساليب جماعات الظلام في فبركة الأخبار

كيف تصنع شائعة؟.. خبراء يفضحون أساليب جماعات الظلام في فبركة الأخبار

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