عقدت نقابة المحامين، احتفالية لتكريم 600 من أبناء المحامين المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، اليوم السبت.

وهنأ "عاشور"، المحامين بتفوق أبنائهم، معربا عن سعادته لما يراه من فرح وابتسامة في وجوه المحامين لتفوق أبنائهم وتكريمهم من قبل نقابتهم.

وأضاف: "سيبحث مجلس النقابة إمكانية توفير منح دراسية في الجامعات الخاصة لأبناء المحامين المتوفيين".

وسلمت النقابة شهادات تقدير لأبناء المحامين المتفوقين، كما التقط "عاشور" الصور التذكارية معهم.