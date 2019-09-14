قال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجرى تنظيم قوافل طبية مجانية إلى وديان شرم الشيخ على مدار 4 أيام بداية من الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجارِ، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الصحة.

وأوضح أن القافلة ستتوجه إلى وادي "مندر" ووادي "سبيتة" يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم تتوجه إلى وادي "الشرفا 1" ووادي "الشرفا 2" يومي الخميس والجمعة، وذلك في إطار خطة المديرية للوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأثر احتياجا.

وأضاف "أبو هاشم" أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية منها باطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ومسالك بولية ونساء وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم الأسرة، ومعمل وصيدلية لصرف الدواء.

وأشار إلى أنه سيجرى توقيع الكشف، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان.