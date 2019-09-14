أكد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد بالمحافظة، مشيرا إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ولا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة محمد بكري، حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتبين من التقرير إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة 9569 مترا على أراضي أملاك الدولة بجزيرة أبوصالح شرق النيل التابعة لمجلس قروي اشمنت، وذلك من خلال الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وبحضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد عبدالمنعم نائب مأمور المركز، والرائد محمد محروس رئيس المباحث، وماجد رمضان، نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد قاسم مدير الأملاك.