تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ 834 عميل بمراكز كفرالشيخ ودسوق وقلين والبرلس وفوه بناءً على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ إن عدد العملاء المحولين بمدينة كفرالشيخ خلال الـ 30 يوماً الماضية بلغ 118 عميلا، وعدد العملاء المحولين خلال العام الجار 949 عميلا، وجار اختبار وتدفيع خط الغاز الطبيعي لمحطة تغذية السيارات بالمدينة، وبلغ عدد العملاء المحولين خلال لـ 30 يوماً الماضية بدسوق 140 عميلا، والعملاء المحولين خلال العام الجار 872 عميلا، وفي مدينة قلين وقرية منية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال العام الجار 664 عميلا، والانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي بمدينة قلين عدا تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد، وفي انتظار وصول مديرية الإسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقي الخط.

وأضاف "طه" أن عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية ببرج البرلس بلغ 153 عميلا، والعملاء المحولين خلال العام الجار 1737 عميلا، جار استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء ومد الشبكات الارضية بالمدينة، وفي قرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية 182، والعملاء المحولين خلال العام الجار بلغ 2230 عميلا، تم الانتهاء من العمل بقرية الجرايدة وبيلا، وجار تنفيذ خطوط الخدمة للعملاء المتعاقدين حديثاً، واختبار الغاز بالخط الرئيسي المغذي لبيلا.

وأشار إلى أن عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية في مدينة فوة 194 عميلا، والعملاء المحولين خلال العام الجار بلغ 3680 عميلا، جار التنسيق مع مجلس المدينة للبدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع رقم (1) بالمدينة، وجار التنسيق مع مجلس مدينة برج بلطيم للبدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع رقم (1).