وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على إعادة تعيين 115 من العاملين الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بمديرية الصحة، مما تنطبق عليهم الشروط طبقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بناءً على تقرير إدارة التنظيم والتدريب بمديرية التنظيم والإدارة.

وأصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بمديرية التربية والتعليم، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعميد كلية التربية أو من ينيبه، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو من ينيبه، وممثل مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، وأن يكون أمين سر اللجنة مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بالمديرية.

وقال المحافظ، إن اللجنة تختص باختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها على أساس الحاصلين على أعلى الدرجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المنصوصة عليها في المادة العاشرة من اللائحة 428 لسنة 2013، وتراعي اللجنة عند تقدير تلك المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها إضافة إلى النظر في التجديد لمن سبق اختيارهم.