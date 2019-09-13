حرصا على التنسيق الحضاري.. توحيد شكل الإعلانات في كفر الشيخ 

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، بتوحيد الشكل العام لجميع اللوحات الإعلانية بمدينة كفر الشيخ وعمل نموذج موحد للإعلان بما يتناسب مع أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، للقضاء على العشوائية في أشكال الإعلانات.

وعاين اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، يرافقه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بعض اللوحات الإعلانية على الطبيعة بشوارع العاصمة.

ووجه بنداري بتوحيد أشكال اللوحات الإعلانية وعمل نموذج موحد في جميع الشوارع ويجري وضع هذا الشرط في أعمال الطرح والترسية لوضع أي إعلان، مشددا على رفع جميع اللوحات الإعلانية الفارغة المعلقة بأعمدة الإنارة، وكذلك من على أرصفة الشوارع، حتى يتم عمل نموذج حضاري موحد لجميع اللوحات الإعلانية وتنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المحاسب هشام درويش، مدير عام الإيرادات بالمحافظة، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، والدكتورة أسماء عدوي مدير مشروع الإعلانات بديوان عام المحافظة، ومحمد السماحي، مسئول مشروع الإعلانات بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي مهندسة التنسيق الحضاري، والمهندسة ولاء المزين، مهندسة التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.