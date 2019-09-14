كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بإجراء تحقيقا طبيا عاجلا مع الطبيب "ت. س" بقسم النساء والتوليد بالحسينية بعد تسببه في تعرض حياة إحدى المرضى للخطر نتيجة تركه "فوطة" ببطنها أثناء إجراء عملية وضع لها بعيادته الخاصة.

وأشار المحافظ أن التحقيق سيجرى من خلال الجهات القانونية بمديرية الصحة بالشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل القضية للنيابة لعدم تكرار تلك القضايا مجددا، حرصا على حياة المرضى.

كما وجه "غراب" مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق عاجل وسريع والإطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة ليجرى رفع تقرير شامل بعد انتهاء التحقيقات لوزيرة الصحة لاتخاذها القرار المناسب حيال الطبيب المهمل.

وأكد لأهل المريضة أنه لن يترك مقصر في مكانه، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية حيال واقعة الإهمال الطبي.

وكان زوج السيدة أكد تعرضها لإهمال طبي كبير حيث ترك أحد أطباء النساء والتوليد " فوطه" بداخل بطنها أثناء إجرائها لعملية وضع لها بعيادته الخاصة بمركز الحسينية بتاريخ 2 / 7 /2019 ، الأمر الذي ترتب عليه تعرض حياة زوجته لمضاعفات صحية خطيرة، وأجريت لها عملية جراحية أخرى بمستشفى قناة السويس الجامعي لاستخراج الفوطة بتاريخ 1 /9/2019م، مطالبا بفتح تحقيق مع الطبيب المتسبب في الواقعة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تقصير الطبيب وإهماله.