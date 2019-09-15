قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعداد الجيش لمواجهة الإرهاب في سيناء يتكلف الكثير من ثروات هذا الوطن ليستطيع كل شخص في القوات المسلحة أن يدافع عن أرضه، موضحًا أن هناك جهات تستهدف زعزعة الثقة وبث حالة من الإحباط في المجتمع المصري، بجانب التعتيم على حجم الإنجازات التي تحدث في كل ربوع مصر.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هناك حرب إعلامية وفكرية مخطط لها من قبل الجماعات الإرهابية تدار بجودة عالية، حيث إنهم يضربون في أساس هذه الدولة وهو الجيش المصري، مشيراً إلى أن مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب: "هو اليوم في سيناء بيتكلف كام؟"، لا يعلم إجابتها إلا القليلين في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد على الأكاذيب والشائعات التي تريد النيل من القوات المسلحة والدولة المصرية، مضيفًا: "نحتاج لإنعاش الذاكرة كل فترة للتذكير بما حدث في الجيش المصري، وما يفعله، ومحاولة ضرب الثقة بين المصريين والجيش، ومحاولة إشعار أن هناك امتيازات لهم، ودول ناس بتعيش في كوكب كبير وأبراج من العاج ومميزيين عن البقية".