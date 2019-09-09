أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنه سيشهد أفقًا اسثتماريًا كبيرًا.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مصر تعتبر من أكثر المستفيدين من ذلك المشروع، حيث سيشهد المشروع بناء جسرا في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ما سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين هناك.

وتابع: "الناس هتيجي لجزر نيوم وبعدين هتيجي مصر وشرم الشيخ، كل الاستثمار في المنطقة هيفيد مصر والأردن، ولذلك أنا من المتحمسين للمشروع، وحاسس إنه هيفيد بلدي وهيكون له مردود كبير علينا".

وكان يوسف بن عودة، مدير مشروعات تقنية المعلومات في السعودية، قال خلال المائدة المستديرة بفعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي بأسوان مارس الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مشروع نيوم في السعودية، من أهم فرص القارة الأفريقية، إذ يربط بين 3 قارات، ويعتبر بوابة شرقية للقارة الأفريقية بحدود 1000 كيلو متر من حدود الأراضي المصرية، وهو من أهم المشروعات في المنطقة.

وأضاف، أنّ البنية التحتية من أهم فرص التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، وهو توفير بنية تحتية جيدة تخضع للسلامة والأمن بمواصفات عالمية.