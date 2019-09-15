بالفيديو.. المخرج تامر الخشاب يكشف دليل فبركة صورة "عسكري يبيع الطماطم"

كشف المخرج تامر الخشاب حقيقة الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجند بالقوات المسلحة يبيع الخضروات في الشارع.

وقال "الخشاب" خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه الصورة مفبركة، وإنه يمكن استبدال صورة العسكري، بصورة أي شخص يجلس نفس الجلسة.

وعرض تامر الخشاب، فيديو، لطريقة تركيب الصورة، وقام بتغيير عدد من الصور مكان نفس الشخص، مشيرًا إلى أن أي شخص مبتدئ يمكنه تزوير هذه الصور.

ونصح الخشاب، المشاهدين، بعدم التفاعل مع هذه الصور أبدًا، مشيرًا إلى أنها يمكن فبركتها في 10 دقائق فقط، لافتًا إلى أن السيدات المصريات كن يشاركن في المجهود الحربي، ويعملن في التمريض، وأن كل الجيوش في جميع أنحاء العالم تشارك في الخدمة المجتمعية.

وأوضح تامر الخشاب أن هذه الصور تستهدف زعزعة الثقة في الجيش المصري، بعدما زعزعوا ثقة الشعب في الشرطة بالفيديوهات المفبركة، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يعتبر الصخرة أمام هؤلاء.

وأكد أن أهل الشر سيحاولون، عن طريق نشر الفيديوهات والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يزعزعوا ثقة المصريين في جيشهم.