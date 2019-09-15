تامر الخشاب: أعداء مصر يغيرون تكتيكاتهم ولم يتوقفوا عن محاربة أبنائها

قال المخرج تامر الخشاب إن أعدء مصر لم يتوقفوا عن محاربة أبنائها، مشيرًا إلى أنهم انسحبوا وغيروا من طريقة محاربتهم للشعب المصري.

وأكد الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول المعادية لمصر تصنع أخبارا سلبية، من أجل تشويه المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة، ضاربًا المثل بالصور المفبركة التي تم تداولها لزجاج كوبري محور روض الفرج بعد افتتاحه.

وأوضح الخشاب أن هذه الدول تنشر الصور والفيدوهات المفبركة، وتستخدام طرق الاحتيال، بفبركة الأخبار والمعلومات والتصريحات الوهمية، مضيفًا: "الإرهاب ممكن يقتل 10 أو 20، لكن ده ممكن يقضي على مجتمعات".