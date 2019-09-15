قال المهندس حسن محمد حسن، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن أي شاب يمكنه المشاركة في النسخة المقبلة من منتدى شباب العالم، التي ستنعقد في شرم الشيخ بعد شهرين.

وأضاف "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc": "أي شاب يمكنه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى شباب العالم للحضور بالمنتدى"، ناصحًا من يواجه أي مشكلة في التسجيل بأن يراسل الموقع أو يتواصل مع الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف المهندس محمد أحمد مليحة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، طريقة الالتحاق بالبرنامج، لافتا أن أي شاب يمكنه التسجيل بموقع "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP".

وأكد "مليحة"، أن هناك مجموعات متخصصة تنقي طلبات الالتحاق ومن ثم تتواصل مع المتقدمين وتدعوهم لتقديم الأوراق، وخوض الاختبارات اللازمة، لافتًا أن دفعة البرنامج تبلغ 500 شخص فقط.