تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 15 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية.

أولى جلسات محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".

استكمال محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي في جدة لبحث التصعيد الإسرائيلي

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في مدينة جدة، وذلك بناء على طلب السعودية، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس وزرائها فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

افتتاح أعمال المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا- الفرص الاستثمارية

تفتتح أعمال "المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا- الفرص الاستثمارية"، والذي تحتضنه مدينة نابولي، اليوم، وتستمر حتى 18 من سبتمبر الجاري، بمشاركة كبيرة بين الشركات المصرية والإيطالية.

الغرف التجارية تستقبل وفدا من رجال الأعمال البرازيليين

يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، وفدا رفيع المستوى يضم أكثر من 25 صاحب شركة من كبار رجال الأعمال البرازيليين برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغذاء البرازيلي.

افتتاح فعاليات المؤتمر الـ30 الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تفتتح وزارة الأوقاف، فعاليات المؤتمر الـ30 الدولي للمجلس والذي يستمر يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 500 شخصية من بينهم أكثر من 50 وزيرا ومفتيا ورئيسا للمجالس الإسلامية العليا من 57 دولة من مختلف دول العالم، منها 20 أفريقية.

وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

تنطلق احتفالية وزارة البيئة، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، في التاسعة من صباح اليوم، الأحد، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يفتتح ليالي السينما الكورية بدار الأوبرا

يفتتح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في السابعة مساء، ليالي السينما الكورية وتتضمن عروض السينما الكورية مجموعة جديدة من الأفلام التي تجمع بين الدراما والجريمة والكوميديا بسنيما الهناجر بدار الأوبرا.

هيئة تنشيط السياحة تعقد مؤتمر إعلان رعايتها لبطولتي إسكواش

تعقد هيئة تنشيط السياحة، مؤتمرا صحفيا موسعا، للإعلان عن تفاصيل رعايتها لبطولتي "‎‎سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و" سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية، وذلك في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.

مباراة المصري وماليندي في الكونفدرالية

يلتقي فريقا المصري البورسعيدي، وماليندي بطل زنجبار، في الثالثة إلا ربع ظهرا، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.