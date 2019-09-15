ينطلق اليوم، بجامعة طنطا، فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات وسط الدلتا للمرة الأولى في تاريخها وحتى يوم 17 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتي في إطار التبادل الطلابي بين جامعات وسط الدلتا، بهدف تعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب وتوسيع مداركهم وتنمية مواهبهم.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى يشارك به جامعات المنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وطنطا، موضحاً أن فعاليات الملتقى ستقام على ملاعب الجامعة بالمجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي، مضيفاً أن الفعاليات تشمل منافسات بين الطلاب في العديد من المجالات أهمها النشاط الرياضي والنشاط الثقافي.