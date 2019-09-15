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"الأورمان": 3328 مشروعا تنمويا صغيرا في الغربية

"الأورمان": 3328 مشروعا تنمويا صغيرا في الغربية

"البحوث الإسلامية": رسالة الأزهر ترسخ العيش المُشترك وبناء دولة قوية

"البحوث الإسلامية": رسالة الأزهر ترسخ العيش المُشترك وبناء دولة قوية

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45 مليار دولار بنهاية أغسطس

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45 مليار دولار بنهاية أغسطس

"العربية للتصنيع" تنشئ مستشفى 2020 لعلاج مرضى الأورام بالصعيد

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مخرج المقاطع المفبركة بمؤتمر الشباب: الإنجازات تتعرض للتشكيك يوميا

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باحثة: أمريكا أول من دعمت التنظيمات الإرهابية في أفغانستان

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