أكدت وزارة الأوقاف، أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الوطن إلا به، مشيرًا إلى أن مسألة بناء الدول ليست كما تدعي الجماعات التي لا خبرة لها في إدارة الدولة قضية هواية.

وأضافت الوزارة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول فقه بناء الدول، أن بناء الدول عملية شاقة شديدة التعقيد تحتاج إلى خبرات تراكمية كبيرة وإرادة صلبة وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في مختلف المجالات التي تعزز قوة الدولة.

وشددت الوزارة، على ضرورة قراءة العالم وفهم تحدياته وفك شفراته وحل طلاسمه والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء الخبرات المتراكمة، مؤكدًا، أن الأمم لا تبني إلا بالعلم والعمل الجاد والجهد والعرق.

وتابعت: "الأمم لا تنتج مقوماتها الأساسية وتكون عالة لا تملك كلمتها أو استقلال قرارها". ويعقد المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، تحت عنوان "فقه بناء الدول ...رؤية فقهية عصرية"،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة فقه بناء الدول وإصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، 500 شخصية منهم أكثر من 50 وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا، إضافة إلى علماء ومفكرين وأساتذة جامعات وباحثين وإعلاميين ومثقفين ودعاه وواعظات من مصر و57 دولة من مختلف دول العالم، منها 20 دولة أفريقية لمناقشة 43 بحثا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولا إلى إصدار إعلان القاهرة ويتضمن وثيقة للمواطنة.