رد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات الموجهة له، بسبب ارتدائه ملابس شفافة وعارية الصدر في حفلاته الغنائية الأخيرة.

وقال "رمضان"، خلال تصريحات لبرنامج "أراب وود"، إن طبيعة الحفلات الموسيقية الراقصة التي يحييها تحتاج إلى مثل هذا النوع من الملابس.

وأضاف: "لازم يبقى فيه سِنِّة مبالغة زي مايكل جاكسون".

كما فند رمضان، الأنباء التي تدوولت مؤخرًا بشأن زواجه من حلا شيحة الفنانة العائدة مؤخرًا إلى الشاشة بعد الاعتزال.

وقال: "حلا أختي وصديقتي صديقة زوجتي وربنا يديم المحبة إنما هي إشاعة".

وشارك محمد رمضان وحلا شيحة في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.