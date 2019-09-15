بدءا من 19 سبتمبر.. 3 مواقع تنتظر النائب العام الجديد

يبدأ المستشار حمادة الصاوي، مهام منصبه الجديد نائبا عاما خلال الأيام المقبلة، بعد تعيينه رسميا قبل أيام عدة بقرار جمهوري نشر في الجريدة الرسمية لمدة 4 سنوات.

ووفقا للقانون فإن المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي، يبقى في منصبه حتى 18 سبتمبر الجاري على أن يكون اليوم التالي 19 سبتمبر أول أيام عمل النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي.

وبحكم موقع المستشار حمادة الصاوي كنائب عام سيكون هناك مواقع أخرى، سيشغلما رسميا بدءا من تاريخ توليه موقع النائب العام رسميا، حيث سيشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى للعام القضائي الجديد.

ويتكون تشكيل مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين له ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية، وطنطا بالإضافة إلى النائب العام.

ووفقا للقانون رقم 28 لسنة 2015 سيتولى المستشار حمادة الصاوي، أيضا رئاسة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، والتي يكون في عضويتها رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي ورئيس مجلس أمناء، وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

كما سيشغل "الصاوي" عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي جرى استحداثه في التعديلات الدستورية الأخيرة التي بدأ العمل بها منذ الاستفتاء عليها، بالموافقة والذي يرأسه رئيس الجمهورية ويتضمن في عضويته رؤساء الهيئات القضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي جرى اختياره نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام الحالي، والذي أمضى 4 سنوات في موقعه.

وكان آخر موقع شغله "الصاوي" قبل تعيينه نائبا عاما، هو إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

ومن المنتظر أن يعود المستشار نبيل صادق النائب العام إلى عمله القضائي بمحكمة النقض، بعد انتهاء عمله نائبا عاما إذ يقتضي القانون أن يقدم طلبا للجمعية العمومية لمحكمة النقض ليعود إلى موقعه بالمحكمة على نفس الدرجة التي كان عليها قبل توليه منصب النائب العام.