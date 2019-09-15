تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات نحو 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة عن شهر سبتمبر الجاري، اليوم الأحد، بمناسبة العام الدراسي الجديد، بحسب ما ذكر الكتاب الدوري الصادر في شهر يوليو.

وبكرّت الوزارة مواعيد صرف المرتبات لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر العام الجاري، لاقترانها وتزامنها مع مناسبات وأعياد مختلفة، ويصرف العمال والموظفون مرتباتهم في الفترة من 24 وحتى 28 من كل شهر ميلادي.

وصرفت وزارة المالية مرتبات شهر يوليو في 14 من الشهر نفسه الرابع، ثم صرفت مرتبات شهر أغسطس في اليوم 8 من الشهر، ومن ومن المقرر أن تصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من الأحد 15 سبتمبر 2019.