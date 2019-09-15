أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري، لسماع أقوال الشهود.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، تهم اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار "داعش" الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامجا فكريا وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم في بعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.