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مجلس الدولة: من حق الطفل المولود سفاحا استخراج شهادة ميلاد "مؤقتة"

مجلس الدولة: من حق الطفل المولود سفاحا استخراج شهادة ميلاد "مؤقتة"

وزير الداخلية يشهد تخرخ طلبة الدور التاني بأكاديمية الشرطة

وزير الداخلية يشهد تخرخ طلبة الدور التاني بأكاديمية الشرطة

توزيع مستلزمات دراسية على تلاميذ مدارس في مطروح مجانا

توزيع مستلزمات دراسية على تلاميذ مدارس في مطروح مجانا

طرد مسن وزوجته من طائرة في أمريكا بسبب "ضربة كوع"

طرد مسن وزوجته من طائرة في أمريكا بسبب "ضربة كوع"

نقابة المهندسين بالدقهلية تحتفل بتفوق أبناء الأعضاء بحضور المحافظ

نقابة المهندسين بالدقهلية تحتفل بتفوق أبناء الأعضاء بحضور المحافظ

مصر تشارك بجلسة "الابتكار والتنمية المستدامة" بمنظمة السياحة العالمية

مصر تشارك بجلسة "الابتكار والتنمية المستدامة" بمنظمة السياحة العالمية

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3 قطع أراضي و3 وحدات سكنية وشركة.. تربح سعاد الخولي أغلبه في البحر الأحمر

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نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

انطلقت اليوم.. أرقام في الانتخابات الرئاسية التونسية

انطلقت اليوم.. أرقام في الانتخابات الرئاسية التونسية

طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

"الجامعة البريطانية".. كيف دخل التعليم الإنجليزى المتطور إلى مصر؟

"الجامعة البريطانية".. كيف دخل التعليم الإنجليزى المتطور إلى مصر؟

خبراء سوق المال يجيبون: هل اهتزت ثقة المستثمرين فى برنامج الطروحات الحكومية بعد تأجيل المرحلة الثانية؟

خبراء سوق المال يجيبون: هل اهتزت ثقة المستثمرين فى برنامج الطروحات الحكومية بعد تأجيل المرحلة الثانية؟

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