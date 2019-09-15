حرص الفنان عاصي الحلاني، على طمأنه جمهوره، بعد تعرضه لحادث خطير تعرض خلاله لفقدان الذاكرة، قبل أيام، إثر سقوطه من أعلى حصان.

وكتب "الحلاني" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "إلى كل الأحباء والأوفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. أنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة"، متابعًا: "أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير".

وكشفت مصادر مقربة من الفنان، لـ"الوطن" أن الحصان سقط أعلى عاصي، وجرى نقل الفنان لإحدى المستشفيات الكبرى ببيروت، وبعد أن نقل هناك دخل في غيبوبة لمدة يومين دون إفاقة، كما أنه بعد أن استفاق ظل فاقدا للذاكرة.

وحسب المصادر، استعاد عاصي، جزءا من ذاكرته بعد أيام، إلا أنه يعاني من عدة كسور في الذراع الأيسر وإصبعين، بالإضافة لرضوض في الخد الأيسر تسببت بتورم شديد ومنطقة العين حتى الجبين، كما تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور.