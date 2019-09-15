لقى شاب مصرعه في منطقة البساتين بالقاهرة، صباح اليوم، بعدما انتابته حالة من الذعر عقب رؤية "فأر"، وسقط من الطابق السابع، حيث أصيب بكسور في أنحاء متفرقة في جسده، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إنقاذه داخل أحد المستشفيات.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن الضحية كان واقفا أمام باب شقته الكائنة بالطابق السابع بأحد عقارات البساتين، وأنه أصيب بحالة من الخوف عقب رؤية فأر وحاول الهروب منه، إلا أن توازنه اختل وسقط أرضا، وسارع الجيران بنقله إلى المستشفى محاولين إنقاذه، إلا أنه توفى متأثرا بجراحه.

من جانبها انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت جثة المتوفى، وتبين أنه في العقد الثاني من العمر، ومصاب بكسور في أنحاء متفرقة من جسده، نتيجة السقوط من علو.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وللوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.