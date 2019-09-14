مصرع سيدة وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي "وادي النطرون - العلمين"، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 55 على الطريق الصحراوي "وادي النطرون - العلمين" اتجاه العلمين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة "نجاة. ع"، 75 عاما، ربة منزل، وإصابة "هبة. أ"، 22 عاما، و"أشرف. ف" 56 عاما، و"صفاء. خ"، 52 عاما، ربة منزل، مقيمين في بني سويف.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون، وحرر المحضر اللازم.