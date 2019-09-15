قالت سنية البرينصي المتحدثة باسم حملة المرشحة الرئاسية سلمى اللومي، إن "الانتخابات الرئاسية التونسية تجرى حتى الثانية ونصف بتوقيت تونس، وتسير بشكل عادي وآمنة".

وتوجه التونسيون، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وأضافت "البرينصي" في تصريح خاص لـ"الوطن": "نسبة الإقبال ضعيفة نوعا ما، لكن ننتظر زيادة نسبة الإقبال مع المساء، وقد لاحظنا أن هناك مشاركة واضحة لكبار السن، وهناك عزوف كبير للشباب".

وحول وجود انتهاكات لسير العملية الانتخابية قالت "البرينصي": "ليس لدي إحصاء كامل بخروقات، لكن لا يوجد خروقات كبيرة حتى هذه الساعات يمكن أن تعكر صفو الانتخابات الرئاسية".

وحول فرص سلمى اللومي، قالت المتحدثة باسم حملتها إن "السيدة سلمى اللومي هي مرشحة المرأة التونسية والشباب التونسي والمتقاعدين، وتمثل أيضا كل التونسيين والتونسيات، وأصرت وقررت عدم الانسحاب من السباق، ونتمنى أن يشارك كل الفئات التي تمثلها وأولئك الذين آمنوا بها وبتاريخها السياسي".

وتابعت: "لكن حتى الآن لا يمكن التكهن بالنتائج حتى الآن، لكن أدعو كل من آمن بها للتواجد والتصويت لها".

وحول ما إذا كانت "اللومي" تقدم نفسها باعتبارها مرشحة المرأة التونسية لم تنسق مع المرشحة الأخرى الوحيدة عبير موسى ويتم الاكتفاء بمرشحة واحدة، قالت "البرينصي": "لم يحدث توافقات ولا حتى مشاورات من الأساس، السيدة عبير موسى ترشحت عن نفسها فقط، واللومي كذلك الأمر".

وتشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة مع مشاركة 26 مرشحا في السباق إلى قصر قرطاج، وإنا كان انسحب منهم اثنان قبيل يوم الانتخابات لمصلحة المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.