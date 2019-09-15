جامعة الفيوم تكرّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد

استقبل الدكتور خالد محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الجهاز الفني للمنتخب المصري للناشئين لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم للناشئين.

ترأس وفد الجهاز الفني، الكابتن مجدي أبو المجد، المدير الفني للمنتخب، يرافقه الكابتن محمد عبدالمنعم، المدير الإداري للمنتخب، والدكتور عمرو عصام، طبيب المنتخب.

والتقى الجهاز الفني للمنتخب، بطلاب جامعة الفيوم، ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة المنعقد في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري، تحت عنوان (الفيوم وطنية)، وبحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عبد التواب أبو النور، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور خالد عطا الله، أن هناك طريقا وحيدا للنجاح، يبدأ بدراسة واستكشاف الإمكانيات ثم التخطيط العلمي يتبعه بذل الجهد والتغلب على العقبات والمثابرة والتحلي بالأخلاق الحسنة.

وأوضح عطا الله، أن جامعة الفيوم تحرص على استضافة النماذج المشرفة لعرض تجربة نجاحها ليقتدي به قادة المستقبل من طلاب جامعة الفيوم.

ولفت وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، إلى الدور الكبير الذي تؤديه الرياضة في تعزيز وتقوية مفهوم الانتماء.

وأضاف أن تنمية عوامل الذوق العام والمعرفة والثقافة بالإضافة للمبادئ والمعتقدات أدت إلى تحقيق الإنجاز الرياضي الكبير للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم، داعيا طلاب وطالبات الجامعة لدراسة النماذج الناجحة للإقتداء بها.

وقال الكابتن مجدي أبو المجد، إن التحلي بالإيجابية، والبعد عن السلبية كانت من أهم عوامل تحقيق الإنجاز الرياضي، بالإضافه للعمل الجاد والتدريب المتواصل وإعلاء قيمة العمل الجماعي، وإدارة الوقت بكفاءة، والتحلي بالإيمان، وبذل التضحيات وإستحضار الروح الوطنية، وتخطي العقبات التي تعوق إستكمال العمل.

وسلّم الدكتور خالد عطا الله، درع جامعة الفيوم لأبطال منتخب مصر للناشئين تقديرًا من إدارة الجامعة للإنجاز الرياضي المتميز للفريق.