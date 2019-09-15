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دخول خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لـ 22 مدرسة في سوهاج

دخول خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لـ 22 مدرسة في سوهاج

البحر الأحمر تستعد لموسم السيول بـ 36 سدا وبحيرة بتكلفة 572 مليون جنيه

البحر الأحمر تستعد لموسم السيول بـ 36 سدا وبحيرة بتكلفة 572 مليون جنيه

مفكر سعودي: حفاظ الشعوب على سيادة الدول أمر حتمي لمواجهة المتطرفين

مفكر سعودي: حفاظ الشعوب على سيادة الدول أمر حتمي لمواجهة المتطرفين

الإفتاء: مؤتمر الإخوان بتركيا محاولة للتلون بشعارات المقاومة

الإفتاء: مؤتمر الإخوان بتركيا محاولة للتلون بشعارات المقاومة

محافظ المنوفية يناقش استعدادات مواجهة التغيرات المناخية خلال الشتاء

محافظ المنوفية يناقش استعدادات مواجهة التغيرات المناخية خلال الشتاء

قصة "إنقاذ جثمان مجدي" على لسان أبطالها: مشينا 12 كيلو ندوّر عليه

قصة "إنقاذ جثمان مجدي" على لسان أبطالها: مشينا 12 كيلو ندوّر عليه

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"إعلامي الوزراء".. ذراع الدولة لإظهار الإنجازات ودحر الشائعات

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طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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