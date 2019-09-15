وافق مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم، في اجتماعه، اليوم، على تسجيل 8 رسائل ماجستير، و4 رسائل دكتوراه، واستعرض مقترح بشأن لائحة برنامج "دبلوم الإعلام المائي"، وإضافته إلى لائحة الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في جلسته رقم 149، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وقال "عيسى"، في البيان، إنه تم تجديد الثقة للدكتور محمد أبو الغار، وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، واختياره أمينًا للمجلس بدورته الحالية 2019 – 2020 .

ناقش المجلس، النظر في تشكيل لجنتين فحص أوراق ترشيحات الكليات لجائزة جامعة الفيوم للتفوق في البحث العلمي، بالإضافة إلى النظر في تشكيل لجنتين لفحص أوراق ترشيحات الكليات لجائزة جامعة الفيوم لأفضل رسالة ماجستير / دكتوراه، في القطاعات العملية والأدبية، استعدادًا لاحتفالية عيد العلم الثاني عشر 2019.