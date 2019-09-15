استعرض الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، الذي نُشر في جريدة "الوطن"، تحت عنوان (التطعيم بـ"الوعى".. خطة عمل)، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقال أحمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إن مصر من المحتمل أن تصبح طرفًا في الصراع الإقليمي إذا لم يتحلَ الشعب المصري بالوعي، حيث الكثير من المواطنين لا يعلمون الكثير عن المخاطر التي تُحاك بالدولة المصرية، متسائلًا: "هل فيه منهج في التعليم قبل بيعلم الناس اتفاقية سايكس بيكو؟ معتقدش".

وأضاف "رفعت"، أن مصر تُعاني من أزمة في المعرفة بأبعاد المؤامرة، كما أن الشعب المصري لا يعي المؤامرة على المنطقة بأكملها، ورغم أن هناك نموذجا محترما من تكاتف الوزارات جميعها من أجل مبادرة القرى الأكثر احتياجًا، ولكن يجب أن يتحقق هذا التكاتف في مواجهة المؤامرة على العقل المصري عند المصريين.

وتابع: "وزارة الشباب والرياضة عليها دور، وزارة الثقافة عليها دور، وزارة التربية والتعليم عليها دور، إحنا محتاجين أكثر من وزارة يلعبوا على الوعي للمواطنين وإلا هنبقى في مشكلة كبيرة"، موضحًا أنه لا يوجد مناسبة تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا وتناول قضية الوعي.

وتساءل المحلل السياسي: "كام محافظ من الـ 28 محافظ في مصر عمل مؤتمر شباب في المحافظة بتاعته؟، مفيش محافظ جاب أبناء محافظته وقعد معاهم بمؤتمر شباب دوري، وكمان عاوزين نجدد المناهج وخاصة المناهج الدينية، مش عاوزين خطيب المسجد يعمل تهديد وتوعيد ولا حتى وهو بيبشر بالجنة يقول الخطاب الثابت منذ سنوات، إحنا عاوزين خطيب يتحدث عن قيمة التسامح والرحمة والحوار مع الآخر وقبوله".