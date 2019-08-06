"عند الشدائد تظهر معادن الناس".. بهذه الكلمات أشاد الإعلامي عمرو عبد الحميد، بالتضامن الواسع من الشعب المصري والأشقاء العرب مع الدولة المصرية بعد الحادث الأليم الإرهابي الذي شهدته محيط معهد الأورام بالمنيل الأحد الماضي، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

كما أبرز الإعلامي تقريرا نشره موقع "الوطن" حول التبرعات، والذي جاء بعنوان " "في الخير اتجمعنا".. بن زايد وساويرس وأبوالعينين يتبرعون لصالح معهد الأورام".

وأضاف "عبد الحميد"، أن الحادث الإرهابي برهن على العبارة المشهورة "عند الشدائد تظهر معادن الناس"، حيث إن المؤسسات الحكومية ومنظمات العمل المدني وشخصيات عامة، ورجال أعمال وأخوة عرب تسابقوا في الإعلان عن تبرعات لترميم معهد الأورام بالمنيل، والذي بدأ بالفعل ترميمه بعد 10 ساعات من الحادث على يد شركة المقاولون العرب.

وأشار إلى أن عملية التبرعات بدأت ولا تزال مستمرة وربما ستتواصل خلال الأيام القليلة الماضية، فالأشقاء العرب خصوصًا في الإمارات العربية المتحدة، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أعلن عن تبرعه بـ 50 مليون جنية ، هذا أمر ليس بجديد على قيادة الإمارات، حيث إن الشيخ زايد ورث أبنائه حب مصر وحب الشعب المصري.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.