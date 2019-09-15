أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، بجهود الأوقاف في تجديد الخطاب الديني.

أوضح القصبي، خلال رئاسته للجلسة العلمية الثانية تحت عنوان «عوامل بناء الدول»، اليوم، أن مؤتمر الأوقاف الـ30 والذي يحمل مسمى «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية» أنه على مؤسسات الدولة الوطنية المختلفة، وعلى منظمات المجتمع المدني الوطنية سرعة العمل على تنفيذ توصياته ومن أهمها العمل على تقوية بناء الدولة الوطنية كل فيما يخصه.

أكد شيخ الطرق الصوفية أنه سيدعو جميع مشايخ الطرق الصوفية وأبنائها ومحبيها إلى مؤتمر حاشد، لبيان دور التصوف في دعم بناء الدولة الوطنية، وسيركز فيه على المحاور التالية تشمل دور التصوف في ترسيخ القيم، ومواجهة التطرف، ويقظة الضمير الوطني، ودور التصوف في البناء والتعمير.