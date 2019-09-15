كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، مسئولي شركة نهضة مصر للنظافة، والرصد البيئي بالمحافظة ورؤساء الأحياء، بإعداد مقترح لعدد من المناطق للتوسع في تجارب الجمع المنزلي، ومن أسفل العقارات، للبدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن، والذي يأتي في إطار النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الإسكندرية وتقديم خدمة مرضية لأهالي المدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أعمال منظومة النظافة بالإسكندرية، بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.

وناقش المحافظ أعمال مسئولي النظافة في رفع وزيادة عدد مرات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي، وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المحافظة، وأعمال تجريف الأتربة وجمع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية، مؤكدا على ضرورة تكثيف الأعمال بنطاق المدارس والمناطق المحيطة بها خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

على الصعيد ذاته استعرض مسئولي الرصد البيئي بالمحافظة تقرير أعمال المنظومة والمحاضر التي تم تحريرها للمخالفين بجميع أحياء الثغر، مشددا على ضرورة معاقبة المخالف بصفته الشخصية، منعا لتكرار المخالفة مرة أخرى.