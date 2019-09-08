كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، مسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية، بضرورة إعلام المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم، بالأوجه المختلفة لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك منعا لتعرض المباني الخاصة بهم للإزالة وتعرضهم للمسائلة القانونية لتعديهم على أراضي أملاك الدولة.

وناقش محافظ الإسكندرية، اليوم، خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم.