قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة حصّلت في شهرين فقط 800 مليون جنيه.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن المصلحة تستهدف هذا العام تحصيل 6 مليارات و700 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المواطن يمكنه الدفع "بالتقسيط".

وتابعت أن من لم يدفع قبل نهاية ديسمبر ستوقع عليه غرامة، "قدامنا متسع من الوقت ومفيش داعي نضغط على نفسنا، والناس فضلت العام الماضي تسجل الضريبة لحد الساعة الرابعة صباحا"، مؤكدة أن هناك نحو 15 مليون وحدة معفاة وأغلبها موجود بالمناطق الشعبية، وكذلك لن يتم تحصيل ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي.