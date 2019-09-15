قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تحصِّل ضريبة على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي.

وأضافت حسين، خلال استضافتها ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن مصلحة الضرائب تأخذ ضريبة على الأراضي العقارية وهي تؤخذ منذ عهد محمد علي باشا، وضريبة على محالت الفرجة والمعروفة بالملاهي وهي من الخمسينيات، إضافة إلى العقارات.

وتابعت أن "المصلحة تحصِّل ضرائب على الحفلات الغنائية والمسارح والسينمات، ونعفي من ذلك الحفلات ذات الطابع القومي، أو مباريات الكرة".

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية: "في يناير حصلنا ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، حيث كانت الفرقة تحتفل بتأسيسها، وهي ضريبة لم تتحقق من بداية القانون حتى الآن وكذلك حفل جينيفر لوبيز حيث كان عدد المتفرجين نحو 7 آلاف وحققت 3.71 مليون جنيه، والموسيقار ياني حققت حفلته نحو 900 ألف جنيه".

وأضافت: "عمرو دياب حضر حفلته 15 ألفا ودفع 2 مليون جنيه ضريبة، ومحمد رمضان دفع ضريبة نحو 490 ألف جنيه، كذلك حفلتي رابح صقر ومحمد عبده حققتا نصف مليون جنيه".