"السياحة": تعاقدنا مع أكبر شركات ترويجية لجذب نسبة مرتفعة من السياح

أعلنت وزارة السياحة أنها تعمل حاليا على تنويع مصادر السائحين وعدم الاقتصار على شريحة أو فئة معينة.

وقالت وزيرة السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، إن مصر لديها علاقات مع كل دول العالم، موضحة أن انحصار أعداد السياح من دول معينة تسبب في يحث شركات السياحة عن بدائل لتنويع مصادر السائحين.

وأضافت الوزيرة: "من المهم إن أي بلد متبقاش معتمدة على سوق بعينها وحتى حملات الترويج بتاعتنا هتلاقي إننا بنظهر مصر والأماكن المختلفة بشكل مختلف عشان ما نبقاش اعتمدنا على سياحة معينة من دولة معينة فقط".

وأوضحت: "المقومات الموجودة في مصر تؤهلنا أن نجتذب أعدادا مختلفة بخلفيات مختلفة ولها اهتمامات مختلفة، وتخطينا مرحلة الأمل وحاليا في مرحلة التنفيذ".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية لزيادة التنافسية بين الفنادق، مع وضع فترة سماح لرفع كفاءة الفنادق، مشيرة إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركات ترويجية كبرى للترويج للمقاصد المصرية.