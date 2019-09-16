حزن كبير ألم بالجمهور التونسي والعربي، بعد الإعلان عن وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي، مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ54 عاما، عقب صراع خلال الأشهر الأخيرة مع المرض.

وتداول بعض الفنانين التوانسة خبر وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بشكل مفاجئ، قبل أن يؤكد ابنها على "فيس بوك"، الأمر الذي ترك أثرًا سيئًا في نفوس الجميع.

نظرا لكونها واحدة من أجمل الأصوات العربية، تأثر جمهورها بفقدانها، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية معلومات عنها:

- ولدت منيرة حمدي عام 1965 في مدينة باجة التي تنتمي لولاية باجة بإقليم الشمال الغربي في تونس.

- بدأت مسيرتها الفنية في برنامج "نادي المواهب" بالتلفيزيون الوطني التونسي.

- اشتهرت بصوت طربي عذب قادر على أداء كلاسيكيات الأغنية العربية، كما عُرفت بنبرة صوتية أدائية مميزة.

- شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج.

- كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005م.

- خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي "جرذان الصحراء" عام 2014.

- دخلت مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "مع منيرة" على قناة تونسنا.

- وشاركت في العديد من البرامج مثل "توحشناكم".

جوائز حصلت عليها منيرة حمدي

- الجائزة الأولى في أداء عام 1992م.

- الجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995م.

- وتم تكريمها في عام 2003م من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.

- كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004م.

- و"أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005م.

أبرز أغاني منيرة حمدي

- وقدمت منيرة أكثر من 50 أغنية، أبرزها "لولا - نار الغربة - ما يدرون - هلا والله - بعد الشوق ما راح - اللي يسمعك".

- غنت من الحان الموسيقار الراحل السعودى أغنية "لا تفتكر" كلمات ياسين سمكرى والحان عدنان خوج وتوزيع إبراهيم راديو.