توفيت المطربة التونسية منيرة حمدي، حسبما أكد ابنها عبر موقع "فيس بوك"، ووفقا لما أوردته أيضا مواقع تونسية أخرى.

وتداول بعض الفنانين التوانسة خبر وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بشكل مفاجئ، قبل أن يؤكد ابنها على "فيس بوك"، الأمر الذي ترك حزنا كبيرا لدى الجمهور التونسي والعربي نظراً لكونها واحدة من أجمل الأصوات العربية.

وُلِدَت مُنِيرَة حمدي في باجة، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب.

شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005م.

وكانت الراحلة قد حصلت على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في أداء عام 1992م، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995م، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004م و"أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005م، و تم تكريمها في عام 2003م من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.

وقدمت أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأفلام التليفزيونية.