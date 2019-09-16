استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 بـ 683 جنيها

استقرت أسعار أعيرة الذهب، اليوم، عقب تراجعها، أمس، بقيمة جنيهين ليباع عيار 24 بـ780 جنيها.

يأتي ذلك عقب تذبذب واضح في أسواق الذهب، خلال اليوم الواحد، ليباع عيار 21 بـ683 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 585 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5.464جنيه.