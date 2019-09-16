علق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على انخفاض أسعار الأرز هذا العام، قائلا إن "وزارة الزراعة حددت 824 ألف فدان لزراعة الأرز فقط، وأن هناك زراعات مخالفة على مساحة 1.1 مليون فدان".

وأكد شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن إنتاج الأرز هذا العام 4.5 مليون طن، محذرًا من تحويل الفلاحين محصول الأرز لعلف حيواني نظرًا لانخفاض السعر.

وطالب شحاته الدولة بوضع حد أدنى لسعر الأرز هذا العام حتى لا يتعرض الفلاح المصري للضرر، متوقعًا انخفاض كبيرا في سعر الأرز عام 2020، مؤكدًا أن استيراد الأرز سيتوقف بشكل إجباري، نظرا لإغراق السوق بالأرز المصري.