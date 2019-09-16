يحدث اليوم.. استكمال محاكمة "جبهة النصرة" وبدء تعديل رغبات طلاب الأزهر

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 16 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "جبهة النصرة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "جبهة النصرة".

توقيع مذكرة اتفاق بين جامعة الدول العربية ومؤسسة "أنا ليند"

توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين مؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

بدء موعد تعديل الرغبات لطلبة جامعة الأزهر

يبدأ موعد تعديل الرغبات طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي لطلبة جامعة الأزهر حتى يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش دور البنك الأفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بأفريقيا

تناقش الجمعية المصرية لشباب الأعمال دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بإفريقيا، وسبل التعاون مع مصر، بحضور والي شونبير نائب رئيس البنك الإفريقي للطاقة وتغيير المناخ والتنمية الخضراء.

الإعلان عن أول مؤتمر اقتصادي متكامل

تنظم جمعيات "رجال أعمال الإسكندرية" و"المصرية لشباب الأعمال" و"رجال الأعمال المصريين" مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أول مؤتمر اقتصادي متكامل، تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية مجتمع الأعمال".

احتفالية دولة المكسيك بعيدها الوطني بدار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،احتفالية دولة المكسيك بعيدها الوطني،والذي يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، حيث تقدم فرقة "الماس دي كورداس"،أمسية فنية في الثامنة مساء على المسرح الصغير بالأوبرا.

افتتاح معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية" بمركز الهناجر للفنون

يفتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، في السابعة مساء بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.

السفارة الكورية وجمعية الصداقة المصرية الكورية ومؤسسة الأهرام تنظم احتفالية

تنظم السفارة الكورية وجمعية الصداقة المصرية الكورية ومؤسسة الأهرام، احتفالية للإعلان عن المسابقة البحثية الثالثة عن سبل تنمية العلاقات بين مصر وكوريا.