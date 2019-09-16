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‏مصر وبريطانيا تتفقان على زيادة الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية

‏مصر وبريطانيا تتفقان على زيادة الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية

الإسكان تتابع تنفيذ وحدات "الاجتماعي" في المحافظات والمدن الجديدة

الإسكان تتابع تنفيذ وحدات "الاجتماعي" في المحافظات والمدن الجديدة

نائب محافظ شمال سيناء يطالب بتنمية محمية الزرانيق

نائب محافظ شمال سيناء يطالب بتنمية محمية الزرانيق

بمشاركة 182 مؤسسة عالمية وإجمالى أصول 14 تريليون دولار.. "هيرميس" تستضيف 360 مدير صندوق استثمارى

بمشاركة 182 مؤسسة عالمية وإجمالى أصول 14 تريليون دولار.. "هيرميس" تستضيف 360 مدير صندوق استثمارى

"هناء".. معلمة وصاحبة مشروع لصناعة المنتجات الجلدية بالغربية

"هناء".. معلمة وصاحبة مشروع لصناعة المنتجات الجلدية بالغربية

"عامر".. من عامل إلى صاحب مصنع للسيارات الكهربائية والشمسية فى المنيا

"عامر".. من عامل إلى صاحب مصنع للسيارات الكهربائية والشمسية فى المنيا

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تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

3 قطع أراضي و3 وحدات سكنية وشركة.. تربح سعاد الخولي أغلبه في البحر الأحمر

3 قطع أراضي و3 وحدات سكنية وشركة.. تربح سعاد الخولي أغلبه في البحر الأحمر

وصل لجولة الإعادة رغم حبسه.. السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي نبيل القروي

وصل لجولة الإعادة رغم حبسه.. السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي نبيل القروي

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

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