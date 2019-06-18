نفى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ما تم تداوله عن رفضه إطلاق إسم أحد الشهداء "الشهيد أبانوب ناجح" على مدرسة لأنه قبطي.

وقال محافظ أسيوط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": " مفيش خلاف في محافظة أسيوط ومفيش خلاف بين مواطنين مسلمين ومسيحيين وكلنا نسيج واحد والخلاف ده على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ونفسي حد ينزل على أرض الواقع مش هيلاقي هذا الخلاف".

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تبادر بإطلاق أسماء الشهداء على أسماء المدارس، مضيفا "لكن الشهيد أبانوب ناجح لا توجد مدرسة في قريته، وأقرب مدرستين بالقرب منه إحداها تبرع من شخص والأخرى عليها اسم آخر".

وأكد محافظ أسيوط، أن اللجنة المشكلة لإطلاق اسم الشهيد قررت إطلاق اسم الشهيد على كوبري معدني يوصل لقريته ذات نفع عام، مشيرًا أنه جرى تغيير اللافتة الخاصة بوضع اسمه على الكوبري ووضع صورة أكبر ومضاءة، موضحًا أنه استقبل أسرة الشهيد في مكتبه وكرمهم مقررا إنشاء نصب تذكاري لأسماء الشهداء في أسيوط.

من جهته، أكد شنودة ناجح شقيق الشهيد أبانوب، أنه لم تصدر أي قرارات رسمية لإطلاق اسم شقيقه الشهيد على مدرسة ليجرى إلغائها حسبما تردد، مبديا رضاه عن تكريم شقيقه من المحافظة.