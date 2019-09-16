تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة، وذلك وفق تعاملات اليوم، الاثنين 16 سبتمبر، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.